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04 октября 2021, 10:11 54

На Полтавщине произошел взрыв газа в доме, есть пострадавшая

04 октября 2021, 10:11 54
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Фото: из открытых источников
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В Полтавской области в селе Хоружевка произошел взрыв в доме. В результате происшествия пострадала женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

От дежурного экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего пострадала хозяйка", - сообщают спасатели.

Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской ЦРБ. Состояние потерпевшей - средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Житомире из-за взрыва бочки с горючим три человека были госпитализированы с ожогами.

газ отопление Полтавская область госпитализация спасатели

 
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