На Полтавщине произошел взрыв газа в доме, есть пострадавшая
В Полтавской области в селе Хоружевка произошел взрыв в доме. В результате происшествия пострадала женщина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
От дежурного экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего пострадала хозяйка", - сообщают спасатели.
Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской ЦРБ. Состояние потерпевшей - средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Житомире из-за взрыва бочки с горючим три человека были госпитализированы с ожогами.
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