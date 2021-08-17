У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала жінка
У Полтаві по вулиці Європейська з вікна третього поверху багатоповерхівки випала 28-річна жінка
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Полтавщини.
Так, 17 серпня, близько опівночі, надійшло повідомлення до поліції, що у Полтаві по вулиці Європейська з вікна багатоповерхівки випала жінка, 1993 року народження.
Постраждалу з множинними травмами ушпиталено до міської клінічної лікарні", - повідомили правоохоронці.
Поліція з’ясовує обставини травмування жінки.
Нагадаємо, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні.
Раніше у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ