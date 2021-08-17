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17 серпня 2021, 15:39 274

У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала жінка

17 серпня 2021, 15:39 274
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Фото: з відкритих джерел
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У Полтаві по вулиці Європейська з вікна третього поверху багатоповерхівки випала 28-річна жінка

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Полтавщини.

Так, 17 серпня, близько опівночі, надійшло повідомлення до поліції, що у Полтаві по вулиці Європейська з вікна багатоповерхівки випала жінка, 1993 року народження.

Постраждалу з множинними травмами ушпиталено до міської клінічної лікарні", - повідомили правоохоронці.

Поліція з’ясовує обставини травмування жінки.

Нагадаємо, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні.

Раніше у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.

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