В Полтаве из окна многоэтажки выпала женщина

17 августа 2021

Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский

В Запорожье - политический кризис: большинство депутатов горсовета уже почти два месяца не ходят на сессии, которые созывает городской голова Запорожья, и фактически заблокировали всю жизнедеятельност...