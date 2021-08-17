В Полтаве из окна многоэтажки выпала женщина
В Полтаве по улице Европейская из окна третьего этажа многоэтажки выпала 28-летняя женщина
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Полтавщины.
Так, 17 августа, около полуночи, поступило сообщение в полицию, что в Полтаве по улице Европейская из окна многоэтажки выпала женщина, 1993 года рождения.
Пострадавшая с множественными травмами госпитализирована в Городскую клиническую больницу", - сообщили правоохранители.
Полиция выясняет обстоятельства травмирования женщины.
Напомним, в Запорожье женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике.
Раньше в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.
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