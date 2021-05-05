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05 травня 2021, 10:13 625

У Києві водій таксі влаштував потрійну ДТП: в машині знаходились діти

05 травня 2021, 10:13 625
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Таксист пішов на розворот, не надавши перевагу в русі автомобілю Honda
Таксист пішов на розворот, не надавши перевагу в русі автомобілю Honda
Фото: "Київ Оперативний"
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Ввечері, 4 травня у Києві сталася небезпечна ДТП - водій таксі на Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, в якому знаходилися діти.

Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

Аварія сталася на Брест-Литовському шосе. Таксист пішов на розворот, не надавши перевагу в русі автомобілю Honda, який від удару відлетів в ВАЗ 2101.

З місця аварії госпіталізували жінку, яку перебувала на задньому сидінні автомобілю ВАЗ. Діти, що знаходилися в автомобілі Honda, не постраждали. На місці аварії працювали правоохоронці, встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва одна людина загинула, двоє - травмовані.

ДТП аварія діти авто таксі

 
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