У Києві водій таксі влаштував потрійну ДТП: в машині знаходились діти
Таксист пішов на розворот, не надавши перевагу в русі автомобілю Honda
Таксист пішов на розворот, не надавши перевагу в русі автомобілю Honda
Ввечері, 4 травня у Києві сталася небезпечна ДТП - водій таксі на Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, в якому знаходилися діти.
Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".
Аварія сталася на Брест-Литовському шосе. Таксист пішов на розворот, не надавши перевагу в русі автомобілю Honda, який від удару відлетів в ВАЗ 2101.
З місця аварії госпіталізували жінку, яку перебувала на задньому сидінні автомобілю ВАЗ. Діти, що знаходилися в автомобілі Honda, не постраждали. На місці аварії працювали правоохоронці, встановлюються всі обставини ДТП.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва одна людина загинула, двоє - травмовані.
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