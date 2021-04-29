На Полтавщині заявили про можливий вихід області з "червоної" зони

Епідеміологічні показники в регіоні покращилися

Епідеміологічні показники в регіоні покращилися

Фото: Facebook

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, область має всі шанси незабаром вийти з "червоної" зони карантину.

Як передає RegioNews, про це Синєгубов написав у Facebook.

Полтавщина має всі шанси незабаром вийти з "червоної" зони. Запроваджений урядом адаптивний карантин - інструмент, який дає змогу ефективно стримати й локалізувати поширення коронавірусної інфекції", - заявив Олег Синєгубов.

Голова ОДА розповів, що на початку квітня, коли в деяких громадах були посилені карантинні заходи, рівень госпіталізації в області сягав 80 на 100 тис. населення. Зараз - 58,2 на 100 тис. населення, тобто динаміка рівня госпіталізації зменшилася на 27%.

Також протягом останнього тижня завантаженість ліжок зменшилася до 44,7%. Ці показники перебувають у межах норми, водночас коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо підвищений - 21,7% (норма - менш як 20%)", - зазначив він.

Поліпшилася й динаміка виявлених випадків запалення легень: якщо нещодавно фіксували по 200 пневмоній за добу, наразі - 130.

Усе це вказує на зменшення кількості важких випадків захворювання на COVID-19", - пояснив Синєгубов.

Як повідомлялося 15 квітня, у Полтавській області запровадили обмеження на рух транспорту. На території регіону запроваджена "червона” зона карантину.