На Полтавщине заявили о возможном выходе области из "красной" зоны

Эпидемиологические показатели в регионе улучшились

Эпидемиологические показатели в регионе улучшились

Фото: Facebook

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, область имеет все шансы вскоре выйти из "красной" зоны карантина.

Как передает RegioNews, об этом Синегубов написал в Facebook.

Полтавщина имеет все шансы вскоре выйти из "красной" зоны. Введенный правительством адаптивный карантин - инструмент, который позволяет эффективно сдержать и локализовать распространение коронавирсной инфекции", - заявил Олег Синегубов.

Глава ОГА рассказал, что в начале апреля, когда в некоторых общинах были усилены карантинные мероприятия, уровень госпитализации в области достигал 80 на 100 тыс. населения. Сейчас - 58,2 на 100 тыс. населения, то есть динамика уровня госпитализации уменьшилась на 27%.

Также в течение последней недели загруженность коек уменьшилась до 44,7%. Эти показатели находятся в пределах нормы, в то же время коэффициент выявления случаев инфицирования несколько повышен - 21,7% (норма - менее 20%)", - отметил он.

Улучшилась и динамика выявленных случаев воспаления легких: если недавно фиксировали по 200 пневмоний за сутки, сейчас - 130.

Все это указывает на уменьшение числа тяжелых случаев заболевания на COVID-19", - пояснил Синегубов.

Как сообщалось 15 апреля, в Полтавской области ввели ограничения на движение транспорта. На территории региона введена "красная” зона карантина.