Полтавщину планують перетворити на головний медичний центр України

Медицина - найпріоритетніший напрям розвитку області

Медицина - найпріоритетніший напрям розвитку області

Фото: Facebook

На Полтавщині презентовано Стратегію розвитку до 2027 року, згідно з якою, область має не тільки утримувати лідерство в наданні якісних і доступних медпослуг, а й стати справжнім медичним центром держави, куди приїжджатимуть лікуватися не тільки жителі регіону, а й з інших областей.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Так, очільник області виокремив найголовніші об’єкти, які планують збудувати протягом наступних семи років.

Серед них: новий діагностичний корпус Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру, лікувально-діагностичний інфекційний медичний комплекс з вірусологічною лабораторією на 350 місць. Також до нової будівлі переїде обласна інфекційна лікарня, яка зараз розташована в старих приміщеннях. Окрім того, у планах звести лікувально-діагностичний інфекційний комплекс.

Це буде фактично нова обласна інфекційна лікарня. Нинішнє приміщення, де розташована інфекційна лікарня, не відповідає вимогам сучасного медичного центру. Тож коли буде збудовано нову лікарню, стару повністю буде туди переведено", - сказав Олег Синєгубов.

Повідомляється, що у Полтавському обласному онкодиспансері заплановано побудувати новий двоповерховий корпус. Також планується будівництво корпусу невідкладних станів Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. Корпус матиме дев’ять поверхів і загальну площу 10000м².

Олег Синєгубов резюмував, що Полтавщина має всі шанси реалізувати ці проєкти завдяки злагодженій співпраці держави, обласної влади та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, на Полтавщині проведуть повну цифровізацію ОДА та територіальних громад. Для цього створять регіональний дата-центр.

Раніше повідомлялось, що голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19.

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