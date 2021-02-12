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12 февраля 2021, 16:50 119

На Полтавщине люди снова перекрыли трассу из-за высоких цен на газ

12 февраля 2021, 16:50 119
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Протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей
Протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей
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На Полтавщине участники акции протеста против высоких цен на газ снова перекрыли трассу «Киев-Харьков».

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, участники акции перекрыли трассу в нескольких местах и планируют это делать несколько часов, пишет RegioNews.

В частности, протесты происходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.

Пикетчики держат плакаты "Полтавский газ – украинцам по 3 грн", "Тарифы ЖКХ – удавка на шее народа" и другие.

Напомним, в Киеве, Херсоне и еще ряде городов моряки вышли на протесты против коррупции.

газ Полтава протест митинг протесты

 
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