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10 лютого 2021, 09:26 549

Смертельне ДТП на Полтавщині: зіткнулися дві вантажівки, обидва водії загинули на місці

10 лютого 2021, 09:26 549
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Причини аварії з'ясовують слідчі
Причини аварії з'ясовують слідчі
Фото: Нацполиция
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Під Полтавою сталося смертельне ДТП на трасі зіткнулися дві вантажівки. Обидва водії фур загинули на місці події ще до приїзду лікарів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прессекретаря обласного управління поліції Юрія Сулаєва.

За його словами, у ДТП зіткнулися вантажівки "MAN" і "Renault". Аварія сталася близько 18:00. Причини та обставини трагедії з'ясовують слідчі.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Франківськом зіткнулися вантажівка та маршрутка: двоє осіб загинули, 13 травмовано. Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом.

транспорт ДТП поліція дороги авто

 
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