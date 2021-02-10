Смертельне ДТП на Полтавщині: зіткнулися дві вантажівки, обидва водії загинули на місці
Під Полтавою сталося смертельне ДТП на трасі зіткнулися дві вантажівки. Обидва водії фур загинули на місці події ще до приїзду лікарів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прессекретаря обласного управління поліції Юрія Сулаєва.
За його словами, у ДТП зіткнулися вантажівки "MAN" і "Renault". Аварія сталася близько 18:00. Причини та обставини трагедії з'ясовують слідчі.
За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під Франківськом зіткнулися вантажівка та маршрутка: двоє осіб загинули, 13 травмовано. Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом.