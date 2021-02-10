Смертельное ДТП на Полтавщине: столкнулись две фуры, оба водителя погибли на месте

Причины аварии выясняют следователи

Причины аварии выясняют следователи

Фото: Нацполиция

Под Полтавой произошло смертельное ДТП - на трассе столкнулись два тяжелых грузовика. Оба водителя фур погибли на месте происшествия еще до приезда врачей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-секретаря областного управления полиции Юрия Сулаева.

По его словам, в ДТП столкнулись грузовики "MAN" и "Renault". Авария произошла около 18:00. Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое человек погибли, 13 травмированы. Водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.