"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука в причастности к взрыву газа на Полтавщине

Мосийчук, в свою очередь, указывает на диверсию под "крышеванием" самого "Лубныгаза"

Мосийчук, в свою очередь, указывает на диверсию под "крышеванием" самого "Лубныгаза"

Фото: Facebook

ПАО "Лубныгаз" просит проверить политика и народного депутата Украины VIII созыва от Радикальной партии Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Лубныгаза" в Facebook.

Мосийчук на своей странице в фейсбук первый сообщил о том, что взрыв - направленная диверсия и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год", - отмечается в сообщении.

"Лубныгаз" просит силовиков проверить Мосийчука на предмет причастности к диверсии. Также в пресс-службе сообщают, что это не первая попытка "рейдерского захвата со стороны группы И. Мосийчука".

Сам Мосийчук уже прокомментировал эти обвинения в своем Facebook так: "Полностью еб@нулись! ПАО "Лубныгаз" обвинил меня в диверсии, то есть подрыве магистрального газопровода вчера под моими Лубнами.

А причина очень проста! Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия. Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и последующая продажа на незаконных заправках в Лубнах которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин. К слову, версию несанкционированной врезки рассматривает и Укртрансгаз".

Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.

Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.

Также Синегубов сообщил, что на Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва на газопроводе.