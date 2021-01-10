14:39  10 января
В Украине смертность от COVID-19 за сутки увеличилась на 24% - СНБО
11:14  10 января
На Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ
10:13  10 января
Ситуация на Донбассе: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
10 января 2021, 15:46 961

"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука в причастности к взрыву газа на Полтавщине

10 января 2021, 15:46 961
Читайте також українською мовою
Мосийчук, в свою очередь, указывает на диверсию под "крышеванием" самого "Лубныгаза"
Мосийчук, в свою очередь, указывает на диверсию под "крышеванием" самого "Лубныгаза"
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

ПАО "Лубныгаз" просит проверить политика и народного депутата Украины VIII созыва от Радикальной партии Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Лубныгаза" в Facebook.

Мосийчук на своей странице в фейсбук первый сообщил о том, что взрыв - направленная диверсия и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год", - отмечается в сообщении.

"Лубныгаз" просит силовиков проверить Мосийчука на предмет причастности к диверсии. Также в пресс-службе сообщают, что это не первая попытка "рейдерского захвата со стороны группы И. Мосийчука".

Сам Мосийчук уже прокомментировал эти обвинения в своем Facebook так: "Полностью еб@нулись! ПАО "Лубныгаз" обвинил меня в диверсии, то есть подрыве магистрального газопровода вчера под моими Лубнами.

А причина очень проста! Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия. Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и последующая продажа на незаконных заправках в Лубнах которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин. К слову, версию несанкционированной врезки рассматривает и Укртрансгаз".

Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.

Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.

Также Синегубов сообщил, что на Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва на газопроводе.

газ взрыв Полтавщина спасатели происшествия ГСЧС
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Все публикации »
Агия Зегребельская
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »