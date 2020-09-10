В Полтаве и Одессе силовики блокировали деятельность сепаратистских пропагандистов

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: СБУ

Антиукраинскую деятельность двух сепаратистских интернет-агитаторов блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Полтаве и Одессе. Одним из сепаратистов оказался бывший правоохранитель, который сейчас работает в частной охранной структуре Полтавы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Известно, что бывший правоохранитель принимал активное участие в 15 антигосударственных сообществах с общей аудиторией более 1,5 миллиона участников. В этих группах злоумышленник размещал призывы к нарушению общественного порядка, изменения границ территории Украины, оправдывал агрессию России на юге и востоке, поддерживал идею разделения Украины и присоединения отдельных регионов к России.

Для подготовки антиукраинского контента он использовал материалы российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков. По оперативным данным, сепаратистские взгляды злоумышленник также пытался популяризировать среди знакомых военнослужащих и коллег по службе.

Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".

Во время обысков в квартирах обоих злоумышленников обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизы.

Действия агитаторов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Одесситу сейчас сообщено о подозрении.

Напомним, что на Днепропетровщине силовики поймали группировку по торговле наркотиками.