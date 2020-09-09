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09 вересня 2020, 12:04 11

На Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками

09 вересня 2020, 12:04 11
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Щомісяця наркоділки збували метадону на понад півмільйона гривень
Щомісяця наркоділки збували метадону на понад півмільйона гривень
Фото: СБУ
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У Дніпропетровській області Служба безпеки України припинила діяльність угруповання торгівців метадоном, до якої входили представники однієї із національних меншин регіону. Правоохоронці провели 5 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів справи в Дніпрі, Камʼянському та Нікополі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Учасники угруповання скуповували психотропи у оптових постачальників по всій Україні для перепродажу на території області", - йдеться у повідомленні.

Торгівці збували наркотики місцевим наркозалежним через так звану систему закладок, а гроші за "товар" вони отримували на банківські рахунки.

Чотирьох учасників угруповання правоохоронці одночасно затримали у Камʼянському та Нікополі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки до збуту наркотиків.

Наразі затриманим учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України викрила схему, через яку бюджет міста поніс мільйонні збитки.

правоохоронці наркотики Дніпропетровська область СБУ торговля
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