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02 вересня 2020, 11:42

Шевчик, якого "Слуги" висувають у мери Кривого Рогу, уникнув питання про Росію-агресора

02 вересня 2020, 11:42
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Це сталося на з'їзді партії 31 серпня
Це сталося на з'їзді партії 31 серпня
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Кандидат у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик уникнув відповіді на питання про те, чи є Росія агресором.

Про це у нього запитали на з'їзді партії СН 31 серпня, передає RegioNews з посиланням на "Новое время".

"Я не хочу говорити про якийсь зовнішній порядок у політиці. Все, що відповідає лінії державної позиції, я підтримую. Як сьогодні звучить наша державна політика? Знаєте, я намагаюся бути дуже абстрагованим від політики. Це дуже важливе і комусь цікаве питання, але мені здається, що найцікавіше питання — що буде змінюватися в місті", — зазначив Шевчик.

Він також заявив, що не знайомий із олігархом Рінатом Ахметовим, однак, за інформацією ЗМІ, працює на підприємстві, одним із акціонерів якого він є.

Раніше стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу".

Донбас війна Слуга народа Кривий Ріг Кандидат
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