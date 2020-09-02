Шевчик, якого "Слуги" висувають у мери Кривого Рогу, уникнув питання про Росію-агресора

Це сталося на з'їзді партії 31 серпня

Це сталося на з'їзді партії 31 серпня

Кандидат у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик уникнув відповіді на питання про те, чи є Росія агресором.

Про це у нього запитали на з'їзді партії СН 31 серпня, передає RegioNews з посиланням на "Новое время".

"Я не хочу говорити про якийсь зовнішній порядок у політиці. Все, що відповідає лінії державної позиції, я підтримую. Як сьогодні звучить наша державна політика? Знаєте, я намагаюся бути дуже абстрагованим від політики. Це дуже важливе і комусь цікаве питання, але мені здається, що найцікавіше питання — що буде змінюватися в місті", — зазначив Шевчик.

Він також заявив, що не знайомий із олігархом Рінатом Ахметовим, однак, за інформацією ЗМІ, працює на підприємстві, одним із акціонерів якого він є.

Раніше стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу".