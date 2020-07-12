16:01  12 липня
Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ
16:56  12 липня
На Полтавщині через загрозу коронавірусу можуть скасувати Сорочинський ярмарок
09:53  12 липня
Зведення ООС: від початку доби сім обстрілів, двоє поранених
UA | RU
UA | RU
12 липня 2020, 16:56 1

На Полтавщині через загрозу коронавірусу можуть скасувати Сорочинський ярмарок

12 липня 2020, 16:56 1
Читайте также на русском языке
Місцева влада остерігається, аби гості свята не "привезли" COVID-19
Місцева влада остерігається, аби гості свята не "привезли" COVID-19
Фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Цього року Сорочинський ярмарок, що відбувається щорічно в серпні в Полтавській області, можуть скасувати через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Полтавська ОДА, пише RegioNews.

Про можливість скасування ярмарку заявив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

Не можу сказати — буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на який ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення — проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону", — зазначив він.

На думку чиновника, у відносно благополучну з точки зору епідемії Полтавщину, коронавірус можуть "завезти" гості з інших областей.

Моє особисте бачення – проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону. У нас немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції. А на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів. Тож, є певні ризики", - підкреслив Лунін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі.

коронавірус карантин Полтава Полтавська область Ярмарки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Півтисячі людей без масок: поліцейські закрили нічний клуб на Київщині
12 липня 2020, 15:07
ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі
12 липня 2020, 12:08
За добу в Україні від коронавірусу одужало майже півтори тисячі людей
12 липня 2020, 10:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »