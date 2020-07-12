На Полтавщині через загрозу коронавірусу можуть скасувати Сорочинський ярмарок

Місцева влада остерігається, аби гості свята не "привезли" COVID-19

Місцева влада остерігається, аби гості свята не "привезли" COVID-19

Фото: Укрінформ

Цього року Сорочинський ярмарок, що відбувається щорічно в серпні в Полтавській області, можуть скасувати через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Полтавська ОДА, пише RegioNews.

Про можливість скасування ярмарку заявив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

Не можу сказати — буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на який ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення — проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону", — зазначив він.

На думку чиновника, у відносно благополучну з точки зору епідемії Полтавщину, коронавірус можуть "завезти" гості з інших областей.

Моє особисте бачення – проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону. У нас немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції. А на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів. Тож, є певні ризики", - підкреслив Лунін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі.