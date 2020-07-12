На Полтавщині через загрозу коронавірусу можуть скасувати Сорочинський ярмарок
Цього року Сорочинський ярмарок, що відбувається щорічно в серпні в Полтавській області, можуть скасувати через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Полтавська ОДА, пише RegioNews.
Про можливість скасування ярмарку заявив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.
Не можу сказати — буде ярмарок чи ні. Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на який ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення — проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону", — зазначив він.
На думку чиновника, у відносно благополучну з точки зору епідемії Полтавщину, коронавірус можуть "завезти" гості з інших областей.
Моє особисте бачення – проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону. У нас немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції. А на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів. Тож, є певні ризики", - підкреслив Лунін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити ходу в річницю Хрещення Київської Русі.