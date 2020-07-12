На Полтавщине из-за угрозы коронавируса могут отменить Сорочинскую ярмарку

Местная власть опасается, чтобы гости праздника не "привезли" COVID-19

Местная власть опасается, чтобы гости праздника не "привезли" COVID-19

Фото: Укринформ

В этом году Сорочинская ярмарка, которая проходит ежегодно в августе в Полтавской области,может не состояться из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Полтавская ОГА, пишет RegioNews.

О возможности отмены ярмарки заявил первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.

Не могу сказать — будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на который принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое личное видение — проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона", — отметил он.

По мнению чиновника, в относительно благополучную с точки зрения эпидемии Полтавщину, коронавирус могут "завезти" гости из других областей.

Мое личное видение – проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона. У нас нет внутриобластного распространения инфекции. А на ярмарку приедут люди из других регионов. Поэтому, есть определенные риски", - подчеркнул Лунин.

Напомним, ранее стало известно, что ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в годовщину Крещения Киевской Руси.