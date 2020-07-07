Пограбування авто "Укрпошти” на Полтавщині: в поліції розповіли деталі

В результаті підриву авто двоє працівників були госпіталізовані

В результаті підриву авто двоє працівників були госпіталізовані

Фото: Нацполіція

Злочинці, які напали на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області, могли застосувати ручний гранатомет.

Про це повідомляє Цензор.net, передає RegioNews.

Наразі правоохоронці встановлюють, як саме зловмисники могли підірвати автомобіль. За попередньою версією, характер пошкоджень автомобіля вказує на те, що був це гранатомет.

На місці події були зібрані зразки і направлені на експертизу.

Як повідомили в пресслужбі "Укрпошти", підприємство забезпечить всі необхідні доставки і виплати для громадян.

Також поліція Полтавської області показала кадри із місця нападу на автомобіль "Укрпошти".

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень.