Ограбление авто "Укрпочты" на Полтавщине: в полиции рассказали детали
В результате подрыва автомобиля двое работников были госпитализированы
В результате подрыва автомобиля двое работников были госпитализированы
Преступники, напавшие на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области, могли применить ручной гранатомет.
Об этом сообщает Цензор.net, передает RegioNews.
Сейчас правоохранители устанавливают, как именно злоумышленники могли взорвать автомобиль. По предварительной версии, характер повреждений автомобиля указывает на то, что был это гранатомет.
На месте происшествия были собраны образцы и направлены на экспертизу.
Как сообщили в пресс-службе "Укрпочты", предприятие обеспечит все необходимые доставки и выплаты для граждан.
Также полиция Полтавской области показала кадры с места нападения на автомобиль "Укрпочты".
Напомним, 7 июля на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен.
В Броварском и Обуховском отделах полиции сменили руководствоВсе новости »
07 июля 2020, 13:42На Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен
07 июля 2020, 12:59В Кропивницком планируют установить камеры автофиксации нарушений ПДД
06 июля 2020, 15:49
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины