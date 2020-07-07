Ограбление авто "Укрпочты" на Полтавщине: в полиции рассказали детали

В результате подрыва автомобиля двое работников были госпитализированы

В результате подрыва автомобиля двое работников были госпитализированы

Фото: Нацполиция

Преступники, напавшие на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области, могли применить ручной гранатомет.

Об этом сообщает Цензор.net, передает RegioNews.

Сейчас правоохранители устанавливают, как именно злоумышленники могли взорвать автомобиль. По предварительной версии, характер повреждений автомобиля указывает на то, что был это гранатомет.

На месте происшествия были собраны образцы и направлены на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе "Укрпочты", предприятие обеспечит все необходимые доставки и выплаты для граждан.

Также полиция Полтавской области показала кадры с места нападения на автомобиль "Укрпочты".

Напомним, 7 июля на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен.