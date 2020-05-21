Медики Полтавщини отримають 49 нових карет "швидкої" - голова ОДА Синєгубов
49 карет швидкої допомоги, що стояли на стадіоні «Ворскла» протягом останніх кількох місяців, відзавтра, 22 травня почнуть використовувати медики.
Сьогодні, 21 травня, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов особисто перевірив, чи на місці все обладнання, що мало б бути в автомобілі. Це – останній обов’язковий етап перед тим, як передати авта медикам області.
Про це голова ОДА повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Ці 49 автомобілів – частина з тих, що Полтавщина отримала як учасниця пілотного проєкту розвитку системи екстреної меддопомоги. З них 24 – стояли на автобазі обласного департаменту ПОДА, решта 25 – на стадіоні "Ворскла".
У нас було 73 автомобілі за програмою Світового банку. Загальна кількість по області – 165. Понад 100 ми презентували у грудні. Після цього нам надійшли решта – 49 авто. Але Світовий банк за них не розрахувався, ми не мали документів на них. ... Тут, на стадіоні "Ворскла", безкоштовно зберігалися 25 автомобілів, розповів Олег Синєгубов місцевим журналістам.
Кілька тижнів тому, за словами Синєгубова, Світовий банк перерахував кошти. Область отримала відповідні документи від Мінфіну, після чого посадовці звернулися до сервісних центрів МВС. Протягом двох тижнів їх зареєстрували. Реєстрація тривала довго через карантин.
Нові автівки оснащені GPRS-системою, киснем, дефібриляторами разом з моніторами, відсмоктувачами.
Ми оновили автопарк "швидкої допомоги", вкотре підтвердивши, що розвиток медицини для нас у пріоритеті." - наголосив Олег Синєгубов.
Старим автомобілям швидкої було по 15-20 років, і вони давно мали б бути замінені. Але у зв`язку з потребами медичних закладів, старі "карети" віддадуть обласним лікарням для транспортування планових хворих, повідомив начальник відділу катастроф Департаменту охорони здоров’я ПОДА Віктор Мохначов.
Починаючи з минулого року, на Полтавщину надійшли 165 нових автомобілів "швидкої допомоги". Останню партію – 49 машин,...Опубліковано Олегом Синєгубовим Четвер, 21 травня 2020 р.
Нагадаємо, Полтавська область першою у повному обсязі виплатила обіцяну доплату медичним працівникам, які працювали з хворими на COVID-19.
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