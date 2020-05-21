Медики Полтавщины получат 49 новых карет "скорой" - председатель ОГА Синегубов

В общем на Полтавщину поступило 165 новых авто, завтра на работу поедет их последняя партия

Фото: страница Олега Синєгубова в Facebook

В общем на Полтавщину поступило 165 новых авто, завтра на работу поедет их последняя партия

49 карет скорой помощи, которые стояли на стадионе «Ворскла» в течение последних нескольких месяцев, с завтрашнего дня, 22 мая начнут использовать медики.

Сегодня, 21 мая, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов лично проверил, на месте все оборудование, что должно быть в автомобиле. Это – последний обязательный этап перед тем, как передать машину медикам области.

Об этом глава ОГА сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Эти 49 автомобилей – часть из тех, что Полтавщина получила как участница пилотного проекта развития системы экстренной медпомощи. Из них 24 – стояли на автобазе областного департамента ПОДА, остальные 25 – на стадионе "Ворскла".

У нас было 73 автомобили по программе Всемирного банка. Общее количество по области – 165. Более 100 мы презентовали в декабре. После этого нам поступили остальные – 49 авто. Но Всемирный банк за них не рассчитался, мы не имели документов на них. ... Здесь, на стадионе "Ворскла", бесплатно хранились 25 автомобилей, рассказал Олег Синегубов местным журналистам.

Несколько недель назад, по словам Синегубова, Всемирный банк перечислил средства. Область получила соответствующие документы от Минфина, после чего чиновники обратились в сервисные центры МВД. В течение двух недель их зарегистрировали. Регистрация длилась долго из-за карантина.





Новые машины оснащены GPRS-системой, кислородом, дефибриллятором вместе с мониторами, отсосами.

Мы обновили автопарк "скорой помощи", в очередной раз подтвердив, что развитие медицины для нас в приоритете," - подчеркнул Олег Синєгубов.

Старым автомобилям скорой было по 15-20 лет, и они давно должны быть заменены. Но в связи с потребностями медицинских учреждений, старые "кареты" отдадут областным больницам для транспортировки плановых больных, сообщил начальник отдела катастроф Департамента здравоохранения ПОДА Виктор Мохначев.

Начиная с прошлого года, на Полтавщину поступили 165 новых автомобилей "скорой помощи". Последнюю партию – 49 машин,... Опубликовано Олегом Синєгубовим Четверг, 21 мая 2020 года.

Напомним, Полтавская область первой в полном объеме выплатила обещанную доплату медицинским работникам, которые работали с больными COVID-19.