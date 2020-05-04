У Кременчуці на птахофабриці сталася надзвичайна подія, загинули понад півмільйона курей
На Полтавщині сталася надзвичайна подія. У селі Потоки загинули 600 тисяч курей, яких утримували на "Кременчуцької птахофабриці".
Про це повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільної захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації, передає RegioNews.
Чиновники розцінили масову загибель птиці як небезпечну пригода. Попередньо причиною стала несправність трансформаторної підстанції, яка була розташована на території птахофабрики. Через припинення подачі електроенергії зупинилася вентиляція, і кури задихнулися.
Попри це, працівники Держспоживслужби відібрали зразки померлих птахів для аналізів. У місті скликали протиепізоотичну комісію. У радіусі 10 км навколо птахофабрики встановили карантинну зону. Торгівлю куркою і яйцями призупинили для з'ясування всіх обставина масового мору.
Нагадаємо, два місяці тому птахофабрики Полтавської області перевели на закритий режим роботи через курячого грипу.
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