В Кременчуге на птицефабрике произошло ЧП, погибли более полумиллиона кур

По предварительной версии, на птицефабрике отключили электроснабжение, из-за чего остановилась вентиляция и куры задохнулись

Фото: pixabay.com

По предварительной версии, на птицефабрике отключили электроснабжение, из-за чего остановилась вентиляция и куры задохнулись

На Полтавщине произошло чрезвычайное происшествие. В селе Потоки погибли 600 тысяч кур, содержавшихся на "Кременчугской птицефабрике”.

Об этом сообщил Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской облгосадминистрации, передает RegioNews.

Чиновники расценили массовую гибель птицы как опасное происшествие. Предварительно причиной стала неисправность трансформаторной подстанции, которая располагалась на территории птицефабрики. Из-за прекращения подачи электроэнергии остановилась вентиляция, и куры задохнулись.

Тем не менее, работники Госпотребслужбы отобрали образцы умерших птиц для анализов. В городе созвали противоэпизоотическую комиссию. В радиусе 10 км вокруг птицефабрики установили карантинную зону. Торговлю курицей и яйцами приостановили для выяснения все обстоятельство массового мора.

Напомним, в два месяца назад птицефабрики Полтавской области перевели на закрытый режим работы из-за куриного гриппа.