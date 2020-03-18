У Полтаві представили нового очільника департаменту ОДА

18 березня у Полтавській ОДА представили нового очільника департаменту економрозвитку й торгівлі - Олексія Іщенка

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18 березня у Полтавській ОДА представили нового очільника департаменту економрозвитку й торгівлі - Олексія Іщенка

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційний сайт Полтавської ОДА.

Олексію Іщенку 43 роки. Він закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, Національний авіаційний університет та Київський національний університет будівництва і архітектури. У 2000-2015 роках працював у НАК "Нафтогаз України”, потім керівником підрозділу ПАТ "Укргазвидобування” та викладачем у Київському національному університеті ім. Шевченка.

Разом із дружиною виховує доньку .Олексій Іщенко має квартиру у Харкові, площею 67 кв.м., яку придбав у 2007 році. Володіє трьома автомобілями: Kia Sorento, Chery Tiggo та Volkswagen Polo.

Як писали RegioNews раніше, у лютому президент Зеленський підписав 20 розпоряджень про звільнення та призначення голів районних адміністрацій у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській областях.