У Полтаві представили нового очільника департаменту ОДА
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційний сайт Полтавської ОДА.
Олексію Іщенку 43 роки. Він закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, Національний авіаційний університет та Київський національний університет будівництва і архітектури. У 2000-2015 роках працював у НАК "Нафтогаз України”, потім керівником підрозділу ПАТ "Укргазвидобування” та викладачем у Київському національному університеті ім. Шевченка.
Разом із дружиною виховує доньку .Олексій Іщенко має квартиру у Харкові, площею 67 кв.м., яку придбав у 2007 році. Володіє трьома автомобілями: Kia Sorento, Chery Tiggo та Volkswagen Polo.
Як писали RegioNews раніше, у лютому президент Зеленський підписав 20 розпоряджень про звільнення та призначення голів районних адміністрацій у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській областях.
- 18:29 18 березня У МЗС висловили протест через візит Путіна до окупованого Криму
- 18:22 18 березня На Вінниччині створили антикоронавірусні загони
- 18:19 18 березня В Донецькій області на хабарі затримали прокурора
- 18:01 18 березня SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів
- 17:57 18 березня МАУ відрядить спецрейси, щоб повернути українців з-за кордону
- 17:42 18 березня У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом
- 15:45 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці