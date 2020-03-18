В Полтаве представили нового руководителя департамента ОГА

18 марта в Полтавской ОГА представили нового руководителя департамента экономразвития и торговли - Алексея Ищенко

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18 марта в Полтавской ОГА представили нового руководителя департамента экономразвития и торговли - Алексея Ищенко

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт Полтавской ОГА.

Алексею Ищенко 43 года. Он окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа, Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет строительства и архитектуры. В 2000-2015 годах работал в НАК "Нафтогаз Украины”, затем руководителем подразделения ПАО "Укргаздобыча” и преподавателем в Киевском национальном университете им. Шевченко.

Вместе с женой воспитывает дочь .Алексей Ищенко имеет квартиру в Харькове, площадью 67 кв.м., которую приобрел в 2007 году. Владеет тремя автомобилями: Kia Sorento, Chery Tiggo и Volkswagen Polo.

Как писали RegioNews ранее, в феврале президент Зеленский подписал 20 распоряжений об увольнении и назначении глав районных администраций в Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Львовской, Полтавской областях.