З Кіровоградської ОДА звільнився керівник
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію в електронній декларації посадовця.
Днями Віталій Линник подав електронну декларацію у зв’язку зі звільненням із займаної посади.
За час перебування на посаді з 1 січня по 11 березня 2020 року Віталій Миколайович отримав 219 тисяч 665 грн заробітної плати.
Нагадаємо, що це вже не перше звільнення у Кіровоградській ОДА. Раніше із займаних посад пішли керiвник департаменту екологiї та природних ресурсiв Олександр Ковтунов та керiвник департаменту агропромислового розвитку Сергiй Коренюк.
Як стало відомо раніше, після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату, заступницю голови та начальника управління культури області.
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