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12 березня 2020, 16:44 3

З Кіровоградської ОДА звільнився керівник

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12 березня 2020, 16:44 3
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11 березня у відставку пішов керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації Віталій Линник
Фото: Кіровоградська ОДА
11 березня у відставку пішов керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації Віталій Линник

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію в електронній декларації посадовця.

Днями Віталій Линник подав електронну декларацію у зв’язку зі звільненням із займаної посади.

За час перебування на посаді з 1 січня по 11 березня 2020 року Віталій Миколайович отримав 219 тисяч 665 грн заробітної плати.

Нагадаємо, що це вже не перше звільнення у Кіровоградській ОДА. Раніше із займаних посад пішли керiвник департаменту екологiї та природних ресурсiв Олександр Ковтунов та керiвник департаменту агропромислового розвитку Сергiй Коренюк.

Як стало відомо раніше, після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату, заступницю голови та начальника управління культури області.


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