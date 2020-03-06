Зеленский поблагодарил председателя Полтавской ОГА за порядок в Новых Санжарах

После визита в Новые Санжары, где провели двухнедельный срок карантина эвакуированные из Уханя, президент Украины Владимир Зеленский, отметил, что Полтавская область в надежных руках

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После визита в Новые Санжары, где провели двухнедельный срок карантина эвакуированные из Уханя, президент Украины Владимир Зеленский, отметил, что Полтавская область в надежных руках

По словам президента, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов "крепкий парень”, передает корреспондент RegioNews. "Спасибо председателю областной государственной администрации Полтавщины. Молодец. Это событие проверило его. Наконец-то можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Я вам очень благодарен", - отметил Владимир Зеленский. Напомним, 5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев. 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные дела. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога. Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.

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