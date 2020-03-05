Стало известно, что будет с медицинским центром в Новых Санжарах
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на 112 Украина.
Дирекция медицинского центра "Новые Санжары" планирует в течение трех-четырех дней провести дезинфекцию всех помещений. И это несмотря на то, что ни у одного из эвакуированных лабораторные исследования не обнаружили смертельно опасный коронавирус. Администрация объясняет, что такая процедура необходима, ведь с территории другой страны могли завезти какие-то другие вирусы. Уже через десять дней санаторий сможет принимать следующих посетителей.
Тем временем в 13:45 последний автобус с эвакуированными украинцами отправился из Новых Санжар.
Как информировали RegioNews ранее, во время встречи эвакуированных с президентом Украины Владимир Зеленский передал детям, которые были на обсервации, подарки и поздравил всех с окончанием обсервации.
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