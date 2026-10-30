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30 октября 2026, 17:13

Финансирование Сил обороны обеспечат в полном объеме, - Корецкий

30 октября 2026, 17:13
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Фото: из открытых источников
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Финансирование сил обороны обеспечат в полном объеме, несмотря на непростую ситуацию с международной финансовой поддержкой государственного бюджета. Для покрытия других бюджетных расходов до конца года Украине необходимо привлечь около 29 млрд. евро

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

"Финансирование Сил обороны будет обеспечено в полном объеме. Это безусловный приоритет. Все платежи региональных бюджетов за сентябрь выполнены в полном объеме, как и обещало правительство. В ближайшие дни будут дозакрыты все платежи за октябрь", - сказал он.

По словам премьера, правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял ряд важных законопроектов. Это позволило получить не менее 4 млрд евро уже в ноябре.

В то же время, Корецкий подчеркнул, что международная финансовая поддержка остается критически важной для обеспечения других бюджетных расходов до конца года. В частности, речь идет о финансировании планов устойчивости.

Общая потребность Украины в финансировании составляет около 29 млрд. евро. Чтобы остальные средства поступили вовремя, парламент должен принять еще ряд законопроектов уже на следующей сессионной неделе.

"Любая задержка в голосовании может привести к тому, что часть международного финансирования не поступит в этом году. Это создает риски повторной вынужденной приостановки финансирования отдельных статей расходов", — отметил премьер.

Напомним, что Рада не поддержала ограничение зарплат чиновников до 80 тысяч гривен . Депутаты отклонили соответствующую поправку в проект госбюджета.

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