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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони повідомили йому про результати свого сьогоднішнього дзвінка очільнику Кремля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення глави держави.

За словами Зеленського, Стубб і Стьоре під час розмови з президентом РФ наголосили на необхідності реальних кроків із деескалації, зокрема щодо української енергетики та інфраструктури.

Український президент подякував лідерам Фінляндії та Норвегії за детальну інформацію про переговори та підтримку дипломатичних зусиль.

Також сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі переговорних команд України, США та Росії, запланованої на листопад.

Крім того, йшлося про подальшу співпрацю з європейськими партнерами для підтримки дипломатичних зусиль, оборони України та спільної безпеки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ не погодиться на серйозні мирні переговори, доки сподіватиметься досягти своїх цілей через тиск на Україну.

Раніше Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада.

На думку аналітиків Ukraine Facility Platform, російські удари по енергетичній інфраструктурі України є частиною комплексної кампанії, спрямованої не лише на руйнування енергосистеми, а й на тиск на українську владу та міжнародних партнерів.