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01 жовтня 2026, 07:38

Уряд перейшов у режим максимальної економії: що заявив Корецький

01 жовтня 2026, 07:38
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Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Водночас, за його словами, цих заходів недостатньо

Про це він написав у Телеграм, передає RegioNews.

Каже, Україні критично необхідне фінансування від міжнародних партнерів, яке напряму залежить від виконання взятих державою зобов’язань.

За словами прем’єра, йдеться про два блоки – урядові рішення та законодавчі зміни. На засіданні уряду ухвалили ще чотири рішення в межах цих зобов’язань.

Таким чином, із 42 запланованих урядових рішень уже виконано 17. Решту, за словами Корецького, необхідно завершити до 15 жовтня.

Прем’єр наголосив, що найближчі два тижні мають бути використані для прискорення роботи. Він також закликав контролювати виконання кожного рішення, оскільки затримки можуть вплинути на обороноздатність і стійкість держави.

Корецький також подякував народним депутатам за роботу над необхідними законопроєктами та наголосив на важливості подальшої співпраці уряду і парламенту.

Нагадаємо, за даними міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, кожна година повітряної тривоги, під час якої підприємства змушені зупиняти роботу, обходиться економіці України приблизно у $45 млн.

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