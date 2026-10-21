На Львівщині п'яний водій без посвідчення врізався в авто та втік

Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Винниках 23-річний водій Toyota Camry зіткнувся з припаркованою Toyota Sienna та поїхав із місця ДТП

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області, передає RegioNews.

Після зіткнення охоронець і водій пошкодженого автомобіля намагалися зупинити порушника, однак той утік.

Патрульні отримали відео з паркінгу та простежили маршрут автомобіля за допомогою камер Центру безпеки міста.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік не відновив посвідчення водія після позбавлення права керувати транспортними засобами. Він погодився пройти огляд у медичному закладі, який показав 1,10 проміле алкоголю.

На водія склали три адміністративні протоколи:

за порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП);

за залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП);

за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Також на чоловіка винесли постанову за керування автомобілем без відповідного права.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобілів Peugeot Partner та Opel Corsa травмувалися 11 людей, зокрема троє неповнолітніх. Усіх постраждалих госпіталізували. Після зіткнення Opel Corsa загорівся, пожежу ліквідували рятувальники.