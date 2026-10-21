На Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопчик

Фото: ДСНС Рівненщини

У ніч на 21 жовтня в селищі Томашгород Сарненського району сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло хлопчика 2011 року народження

Про це інфомрує Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу на вулиці Дворецькій надійшло до Служби порятунку о 02:21. На місце прибули рятувальники з Рокитного та добровільна пожежна команда Томашгорода.

На момент прибуття вогнеборців будинок був повністю охоплений полум’ям. Вогонь знищив покрівлю, перекриття, меблі та домашні речі на площі 80 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників і 2 одиниці спеціальної техніки.

Причину займання та розмір матеріальних збитків встановлюють фахівці.

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня в Приморському районі Одеси стався вибух невідомого предмета в семиповерховому житловому будинку. Постраждали четверо людей, серед них – троє рятувальників ДСНС та медик швидкої допомоги.