На Київщині через атаку російських дронів загинув чоловік

Фото: ДСНС Київщини

У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення та була госпіталізована

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять", – сказав він.

За його словами, через ворожий удар виникла пожежа у виробничій будівлі та гуртожитку.

Наразі займання локалізували.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами "Іскандер-К" та 186 ударними безпілотниками різних типів, серед яких 88 реактивних Shahed. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 27 локаціях.