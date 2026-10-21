06:05  21 жовтня
На Волині трактор підірвався на міні: загинув майстер лісу
09:37  21 жовтня
В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК: що відомо
10:55  21 жовтня
Українському режисеру діагностували рак шкіри
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2026, 11:10

Два вибухи в семиповерхівці Одеси: серед постраждалих – рятувальники та медик

21 жовтня 2026, 11:10
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

Увечері 20 жовтня в Приморському районі Одеси стався вибух невідомого предмета в семиповерховому житловому будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що спалахнула масштабна пожежа, а під час гасіння пролунав повторний вибух.

Унаслідок події постраждали четверо людей, серед них – троє рятувальників ДСНС та медик швидкої допомоги.

Психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, які опинилися в епіцентрі події.

Пожежу ліквідували. На місці працювали 45 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Нагадаємо, в Конотопському районі Сумської області загинули двоє 14-річних хлопців. Діти натрапили в полі на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса пожежа вибух рятувальники постраждалі багатоквартирний будинок медик
На Волині трактор підірвався на міні: загинув майстер лісу
21 жовтня 2026, 06:05
В Одесі вантажний потяг наїхав на чоловіка: він втратив руку
20 жовтня 2026, 12:19
Всі новини »
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
У ДСНС показали, як ліквідували наслідки удару РФ по "Епіцентру" на Миколаївщині
21 жовтня 2026, 13:20
Міф про "застряглі танки": як Трамп переписує історію під інтереси Росії
21 жовтня 2026, 12:54
У Слов'янську з-під завалів дістали тіла семи загиблих: серед них – рятувальник ДСНС
21 жовтня 2026, 12:40
На Львівщині п'яний водій без посвідчення врізався в авто та втік
21 жовтня 2026, 12:27
СБУ затримала 18-річного одесита: коригував удари РФ і готував теракт у Києві
21 жовтня 2026, 11:59
На Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопчик
21 жовтня 2026, 11:36
НАБУ підтвердило обшуки в Нацбанку: затриманих немає
21 жовтня 2026, 11:24
Українському режисеру діагностували рак шкіри
21 жовтня 2026, 10:55
На Київщині через атаку російських дронів загинув чоловік
21 жовтня 2026, 10:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »