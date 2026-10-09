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09 жовтня 2026, 22:18

Кредит НБУ на 800 млн грн і завищена в сім разів застава: ВАКС засудив співучасника схеми

09 жовтня 2026, 22:18
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Фото: САП
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Вищий антикорупційний суд 9 жовтня 2026 року засудив до восьми років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews.

Як повідомляється, чоловік за грошову винагороду погодився очолити підконтрольне злочинній організації підприємство. Він вчиняв дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності та реалізацію схеми.

За матеріалами справи, у 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольний банк — ПАТ "Реал Банк" — низку фінансових операцій за участю кількох компаній. Це штучно погіршило ліквідність банку та створило підстави для звернення до НБУ по стабілізаційний кредит.

Національний банк надав "Реал Банку" кредит на суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, за даними слідства, була завищена в сім разів.

Надалі керівництво банку у змові з іншими учасниками злочинної організації проводило удавані фінансові операції через рахунки підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності.

За версією обвинувачення, частину коштів зняли готівкою, іншу конвертували в іноземну валюту та переказали за межі України на рахунки іноземних компаній.

ВАКС визнав обвинуваченого винуватим за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 255 — створення злочинної організації або участь у ній;

  • ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 — заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене у співучасті;

  • ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, вчинене у співучасті.

Суд призначив чоловікові вісім років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також його позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, на три роки та призначили штраф у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов Національного банку України та постановив стягнути з засудженого понад 503 млн грн.

За наявною інформацією, з 2014 року чоловік переховується на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, що Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради VIII скликання.

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