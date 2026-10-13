Фото: Bihus.Infо

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение с бывшим советником Офиса Президента Артемом Шилом. Ему назначили восемь лет лишения свободы, но освободили от отбывания этого наказания с трехлетним испытательным сроком

Об этом сообщила Transparency International Ukraine, передает RegioNews.

Шила признали виновным в организации завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации преступных доходов. Соглашение касается эпизода с созданием "бэк-офиса" для завладения средствами "Укрзализныци".

По условиям соглашения он должен заплатить штраф в размере 204 млн грн. Суд разрешил выплачивать его в течение года четырьмя ежеквартальными платежами по 51 млн. грн.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию 325,7 млн. грн. и трех квартир: одной площадью 183,5 кв. м и двух площадью 102,3 кв. м любая.

Также Шилу на три года запретили занимать должности с организационно распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями в военных формированиях и правоохранительных органах.

В то же время, суд отменил арест его личного автомобиля Mercedes-Benz.

Напомним, 2 апреля 2024 года правоохранители заявили о разоблачении организованной группы во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины Артемом Шилом, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

3 апреля фигурантам объявили о подозрении. Кроме этого, лидеру группы также сообщили о подозрении в завладении 117 млн. гривен при закупке кабелей для "Укрзализныци".

На следующий день стало известно, что при бывшем советнике ОП Шило внесли 30 миллионов гривен залога.

Впоследствии Шило согласился на соглашение со следствием по делу об сделках на тендерах Укрзализныци.

СМИ также писали, что супруга эксрадника Офиса Президента в 2021 и 2022 году приобрела в Дубае недвижимости более чем на 4 млн долларов.