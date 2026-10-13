09:10  13 октября
Российские дроны повредили медучреждение в Хмельницкой области
11:16  13 октября
На Сумщине легковушка врезалась в грузовик: трое травмированных
12:21  13 октября
В Киевской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину
UA | RU
UA | RU
13 октября 2026, 12:39

Экс-советник ОП Шило не сядет в тюрьму: ВАКС утвердил соглашение по делу УЗ

13 октября 2026, 12:39
Читайте також українською мовою
Фото: Bihus.Infо
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение с бывшим советником Офиса Президента Артемом Шилом. Ему назначили восемь лет лишения свободы, но освободили от отбывания этого наказания с трехлетним испытательным сроком

Об этом сообщила Transparency International Ukraine, передает RegioNews.

Шила признали виновным в организации завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации преступных доходов. Соглашение касается эпизода с созданием "бэк-офиса" для завладения средствами "Укрзализныци".

По условиям соглашения он должен заплатить штраф в размере 204 млн грн. Суд разрешил выплачивать его в течение года четырьмя ежеквартальными платежами по 51 млн. грн.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию 325,7 млн. грн. и трех квартир: одной площадью 183,5 кв. м и двух площадью 102,3 кв. м любая.

Также Шилу на три года запретили занимать должности с организационно распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями в военных формированиях и правоохранительных органах.

В то же время, суд отменил арест его личного автомобиля Mercedes-Benz.

Напомним, 2 апреля 2024 года правоохранители заявили о разоблачении организованной группы во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины Артемом Шилом, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

3 апреля фигурантам объявили о подозрении. Кроме этого, лидеру группы также сообщили о подозрении в завладении 117 млн. гривен при закупке кабелей для "Укрзализныци".

На следующий день стало известно, что при бывшем советнике ОП Шило внесли 30 миллионов гривен залога.

Впоследствии Шило согласился на соглашение со следствием по делу об сделках на тендерах Укрзализныци.

СМИ также писали, что супруга эксрадника Офиса Президента в 2021 и 2022 году приобрела в Дубае недвижимости более чем на 4 млн долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВАКС Укрзализныця Офис президента советник соглашение коррупционная схема Артём Шило
Кредит НБУ на 800 млн грн и завышенный в семь раз залог: ВАКС осудил соучастника схемы
09 октября 2026, 22:18
Имение за $2 млн и смартквартира в декларации: расследование о семье советника Нацполиции
09 октября 2026, 10:43
За эксзамглаву ОП Ирину Мудру внесли залог в 20 млн грн
08 октября 2026, 15:30
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Уже 20 пострадавших, двое – в реанимации: подробности атаки на Ровно
13 октября 2026, 14:01
На Хмельнитчине мужчина похитил полмиллиона у матери пропавшего военного
13 октября 2026, 13:45
Нардепы вызвали Кличко в Раду из-за подготовки Киева к зиме
13 октября 2026, 13:27
Не захотела интима: в Одесской области мужчина облил бензином женщину и поджег
13 октября 2026, 13:05
В Киевской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину
13 октября 2026, 12:21
Атака на Ровно: 14 раненых, один человек в тяжелом состоянии
13 октября 2026, 11:59
РФ ударила по Киевщине: есть погибшие и раненые
13 октября 2026, 11:55
Удар по Харькову: из-под завалов деблокировали тела еще двух погибших
13 октября 2026, 11:40
На Сумщине легковушка врезалась в грузовик: трое травмированных
13 октября 2026, 11:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Павел Казарин
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Все блоги »