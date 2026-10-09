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09 жовтня 2026, 10:43

Маєток за $2 млн і смартквартира в декларації: розслідування про родину радника Нацполіції

09 жовтня 2026, 10:43
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Фото: Bihus.Infо
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Родина радника голови Національної поліції Володимира Нідзельського мешкає в розкішному маєтку в Лісниках під Києвом, вартість якого перевищує $2 млн. Водночас сам правоохоронець у декларації вказує оренду невеликої смартквартири в столиці

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Нідзельський раніше очолював Головне управління Нацполіції в Чернігівській області. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він опинився в центрі скандалу через свою відсутність у місті. Тоді голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус призначив тимчасового керівника поліції. Сам Нідзельський пояснював свою відсутність необхідністю захищати Київ.

Восени 2023 року він залишив посаду на Чернігівщині та перейшов працювати до столиці, де став радником голови Нацполіції.

Однак цього разу увагу журналістів привернуло майно родини правоохоронця. У 2020 році Нідзельський розлучився з дружиною Лесею. Приблизно в той самий період на його тещу Тетяну Мірошниченко оформили низку земельних ділянок у Лісниках – дорогому передмісті Києва, де згодом розпочалося масштабне будівництво.

Нині маєток площею 570 квадратних метрів фактично добудований, хоча юридично досі значиться об’єктом незавершеного будівництва. У ньому облаштовано шість спалень, СПА-зону з джакузі, сауну, басейн, спортзал і гараж на п’ять автомобілів. На території також є окремий будинок для охорони або персоналу. Вартість нерухомості, згідно з оголошенням про продаж, перевищує $2 млн.

Журналісти Bihus.Info помітили, що автомобіль Нідзельського регулярно виїжджав із цього маєтку. Сам правоохоронець пояснив, що приїздить туди, щоби бачитися з дітьми, які після розлучення залишилися жити з матір’ю.

Окремі запитання виникли щодо походження коштів на будівництво. Тетяна Мірошниченко запевнила журналістів, що родина використала заощадження від бізнесу – зокрема, від ринку в місті Хрестівка на Донеччині. Водночас місто перебуває під російською окупацією з 2014 року, а сама жінка стверджувала, що родина втратила доступ до ринку та більше не отримує від нього доходів.

Водночас, за даними російських реєстрів, Мірошниченко має паспорт громадянки РФ, а в грудні 2022 року зареєструвалася підприємницею за російським законодавством в окупованій Хрестівці.

За словами Мірошниченко, вона також регулярно отримує грошові перекази від місцевої підприємниці Ніни Кириленко, яку відзначала окупаційна влада так званої "ДНР". Жінка пояснила, що це повернення давнього боргу. Однак журналісти припускають, що перекази можуть бути пов’язані з використанням торгових площ родинного ринку.

Сам факт реєстрації підприємницької діяльності за російським законодавством заперечують як Мірошниченко, так і її донька Леся. Нідзельський, зі свого боку, заявив журналістам, що нічого не знав про реєстрацію колишньої тещі як підприємниці в РФ.

Після спілкування з журналістами, але до виходу розслідування, маєток у Лісниках виставили на продаж.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про близьке оточення нового міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, яке роками синхронно просувалося кар'єрними сходами разом із ним та отримувало високі посади й службове житло.

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Київ розслідування майно Київська область Нацполіція радник Bihus.Info
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