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У Запоріжжі готуються до блекаутів на 48 годин і більше
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06 жовтня 2026, 11:27

У Запоріжжі готуються до блекаутів на 48 годин і більше

06 жовтня 2026, 11:27
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Секретар Запорізької міської ради, в.о. міського голови Регіна Харченко. Фото: zp.gov.ua
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У Запоріжжі готуються до можливих тривалих відключень електроенергії взимку

Про це в інтерв'ю "Справжньому" розповіла виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко, передає RegioNews.

"Якщо в тому році ми проводили навчання "12 годин будемо без світла", то зараз ми вже говоримо про 48 годин. Або ще про більший час", – сказала вона.

За її словами, місто працює над планами стійкості та намагається зробити критичну інфраструктуру більш децентралізованою і захищеною.

Особливу увагу приділяють лікарням та об’єктам критичної інфраструктури. Серед ключових підприємств Харченко назвала "Міські теплові мережі" та "Водоканал".

"Ми хочемо, щоб люди були, навіть якщо без світла, але з опаленням та водою", – наголосила вона.

Харченко додала, що підготовка до опалювального сезону та можливих блекаутів триває з моменту завершення попереднього опалювального сезону.

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