У Запоріжжі готуються до блекаутів на 48 годин і більше
У Запоріжжі готуються до можливих тривалих відключень електроенергії взимку
Про це в інтерв'ю "Справжньому" розповіла виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко, передає RegioNews.
"Якщо в тому році ми проводили навчання "12 годин будемо без світла", то зараз ми вже говоримо про 48 годин. Або ще про більший час", – сказала вона.
За її словами, місто працює над планами стійкості та намагається зробити критичну інфраструктуру більш децентралізованою і захищеною.
Особливу увагу приділяють лікарням та об’єктам критичної інфраструктури. Серед ключових підприємств Харченко назвала "Міські теплові мережі" та "Водоканал".
"Ми хочемо, щоб люди були, навіть якщо без світла, але з опаленням та водою", – наголосила вона.
Харченко додала, що підготовка до опалювального сезону та можливих блекаутів триває з моменту завершення попереднього опалювального сезону.
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