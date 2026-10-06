"Якби могли зайти – вже були б тут": Харченко не вірить в окупацію Запоріжжя

В.о. міського голови Регіна Харченко. Фото: "Справжнє"

Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко заявила, що не вірить у можливість окупації міста російськими військами

Про це вона сказала в інтерв'ю "Справжньому", відповідаючи на запитання про готовність Запоріжжя до можливої евакуації, передає RegioNews.

За словами Харченко, план евакуації населення у міста є, однак рішення про виїзд у разі виникнення загрози належить до відповідальності обласної військової адміністрації.

Водночас вона зазначила, що наразі, наскільки їй відомо, навіть теоретично рішення про евакуацію не планується.

"Я не вірю в історію окупації. Тому що, якщо б вони могли зайти в місто, вже були б тут", – сказала Харченко.

На її думку, російські удари по цивільній інфраструктурі Запоріжжя свідчать про те, що росіяни не можуть досягти перемоги військовим шляхом.

Водночас Харченко наголосила, що не є військовим експертом, а її оцінка ґрунтується на думках експертів та інших авторитетних для неї людей.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали авіаударів по мостах у районі Пологів на Гуляйпільському напрямку. Ці переправи російські війська використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів у напрямку Оріхова.