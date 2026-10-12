Зеленський: Росія повинна підтвердити згоду на енергетичне перемир'я

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Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, однак Росія також має підтвердити готовність дотримуватися домовленостей

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави заявив під час звернення до Варшавського безпекового форуму, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Україна чекає на подробиці переговорів між представниками США та Росії, а також на розуміння того, які саме кроки готова зробити американська сторона.

"Це енергетичне перемир’я може спрацювати. І воно може стати важливим кроком на шляху до припинення війни, якщо американці справді втрутяться зараз і забезпечать дотримання Росією енергетичного перемир'я", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна підтримує ініціативу енергетичного перемир’я та готова підписати відповідні гарантії, якщо це необхідно для підтвердження серйозності намірів.

"Тепер Росія також повинна продемонструвати, що вона погоджується на це енергетичне перемир'я. І якщо американцям це потрібно, ми готові підписати ці гарантії, щоб переконати у їхній надійності. І важливо, щоб ми всі однаково сприймали цю ситуацію", – заявив Зеленський.

Президент також уточнив, що ключовою умовою для України є припинення російських ударів по електростанціях та енергетичних мережах. За його словами, американська команда добре обізнана з позицією Києва щодо цього питання.

Окремо Зеленський зазначив, що європейські країни не відкидають можливості миру та не прагнуть продовження війни. За його словами, ніхто в Європі не бажає Америці нічого поганого, окрім Росії.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано повідомив у соцмережах про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США погрожує зупинити механізм закупівлі американської зброї для України та припинити обмін розвідувальними даними, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах.