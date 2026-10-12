Зеленский: Россия должна подтвердить согласие на энергетическое перемирие

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Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать гарантии по энергетическому перемирию, однако Россия также должна подтвердить готовность соблюдать договоренности

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства заявил во время обращения к Варшавскому форуму безопасности, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Украина ожидает подробностей переговоров между представителями США и России, а также понимания того, какие именно шаги готова сделать американская сторона.

"Это энергетическое перемирие может сработать. И оно может стать важным шагом на пути к прекращению войны, если американцы действительно вмешаются сейчас и обеспечат соблюдение Россией энергетического перемирия", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает инициативу энергетического перемирия и готова подписать соответствующие гарантии, если это необходимо для подтверждения серьезности намерений.

"Теперь Россия также должна продемонстрировать, что она соглашается на это энергетическое перемирие. И если американцам это нужно, мы готовы подписать эти гарантии, чтобы убедить в их надежности. И важно, чтобы все мы все равно воспринимали эту ситуацию", – заявил Зеленский.

Президент также уточнил, что ключевым условием для Украины является прекращение российских ударов по электростанциям и энергетическим сетям. По его словам, американская команда хорошо осведомлена о позиции Киева по этому вопросу.

Отдельно Зеленский отметил, что европейские страны не исключают возможности мира и не стремятся к продолжению войны. По его словам, никто в Европе не желает Америке ничего плохого, кроме России.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп неожиданно сообщил в соцсетях о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренностях о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

По данным СМИ, администрация президента США угрожает остановить механизм закупки американского оружия для Украины и прекратить обмен разведывательными данными, чтобы заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.