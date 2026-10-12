США погрожують заблокувати постачання зброї Україні через удари по НПЗ Росії, – FT

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Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити механізм закупівлі американської зброї для України та припинити обмін розвідувальними даними, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців, передає RegioNews.

За даними видання, 10 та 11 жовтня американські представники зв’язувалися з європейськими столицями та Києвом, намагаючись домогтися припинення українських атак на російські НПЗ.

Серед тих, із ким контактували представники адміністрації Трампа, був заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

За словами європейських посадовців, Вашингтон погрожував припинити обмін розвідувальною інформацією та зупинити роботу механізму PURL – програми, за якою союзники закуповують американське озброєння для України.

У Білому домі відмовилися підтвердити факт таких дзвінків і коментувати їхній зміст.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано повідомив у соцмережах про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США тимчасово дозволити постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Він заявив, що послаблення санкцій без тривалих домовленостей про деескалацію може дати Росії додаткові ресурси для продовження війни.