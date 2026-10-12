10:40  11 жовтня
На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений під час російської атаки
09:13  12 жовтня
Смертельна ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з вантажівкою на Абранському перевалі
08:45  12 жовтня
На Львівщині чоловік вдарив військового ТЦК ножем у шию
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2026, 09:56

США погрожують заблокувати постачання зброї Україні через удари по НПЗ Росії, – FT

12 жовтня 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити механізм закупівлі американської зброї для України та припинити обмін розвідувальними даними, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців, передає RegioNews.

За даними видання, 10 та 11 жовтня американські представники зв’язувалися з європейськими столицями та Києвом, намагаючись домогтися припинення українських атак на російські НПЗ.

Серед тих, із ким контактували представники адміністрації Трампа, був заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

За словами європейських посадовців, Вашингтон погрожував припинити обмін розвідувальною інформацією та зупинити роботу механізму PURL – програми, за якою союзники закуповують американське озброєння для України.

У Білому домі відмовилися підтвердити факт таких дзвінків і коментувати їхній зміст.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано повідомив у соцмережах про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США тимчасово дозволити постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Він заявив, що послаблення санкцій без тривалих домовленостей про деескалацію може дати Росії додаткові ресурси для продовження війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США Росія НПЗ Дональд Трамп війна
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
12 жовтня 2026, 12:11
Кількість постраждалих від ранкових атак на Харків зросла до 19 людей
12 жовтня 2026, 11:40
"Я тут до чого?": глава ДБР Сухачов про 143 об'єкти нерухомості брата
12 жовтня 2026, 11:28
Через бойові дії та негоду знеструмлені споживачі в шести областях – Міненерго
12 жовтня 2026, 11:25
Ворог вдарив по Дніпру: вибуховою хвилею пошкоджена багатоповерхівка (Оновлено)
12 жовтня 2026, 11:06
На Львівщині перекинувся автомобіль: серед трьох постраждалих – дитина
12 жовтня 2026, 10:59
У Києві засудили чоловіка, який погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці
12 жовтня 2026, 10:57
У Києві повністю відновили водопостачання: що відомо
12 жовтня 2026, 10:52
На Чернігівщині внаслідок ворожих атак спалахнули пожежі у підприємстві та будинку
12 жовтня 2026, 10:45
Росіяни вдарили по ще одній багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
12 жовтня 2026, 10:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »