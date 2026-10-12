США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за ударов по НПЗ России, – FT

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Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить механизм закупки американского оружия для Украины и прекратить обмен разведывательными данными, чтобы заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, передает RegioNews.

По данным издания, 10 и 11 октября американские представители связывались с европейскими столицами и Киевом, пытаясь добиться остановки украинских атак на российские НПЗ.

Среди тех, с кем контактировали представители администрации Трампа, был заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.

По словам европейских чиновников, Вашингтон угрожал прекратить обмен разведывательной информацией и остановить работу механизма PURL – программы, по которой союзники закупают американское вооружение для Украины.

В Белом доме отказались подтвердить факт таких звонков и комментировать их содержание.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп неожиданно сообщил в соцсетях о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренностях о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение США временно разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Он заявил, что ослабление санкций без длительных договоренностей о деэскалации может дать России дополнительные ресурсы для продолжения войны.