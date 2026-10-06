"Наше розлучення назріло": Гончаренко відреагував на виключення з фракції ЄС

Фото: Олексій Гончаренко /телеграм

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував своє виключення з парламентської фракції "Європейська солідарність". За його словами, причиною стали фундаментальні розбіжності щодо підходів до завершення російсько-української війни.

Про це він повідомив у телеграм, передає RegioNews .

5 жовтня у "Європейській Солідарності" заявили, що більше не можуть продовжувати спільний політичний шлях із Гончаренком через його публічні заяви щодо умов припинення війни. У партії назвали причиною рішення ідеологічні розбіжності.

Гончаренко заявив, що не має наміру "спалювати мости" з партією та продовжує поділяти частину її цінностей. Водночас, за його словами, між ним і "Європейською солідарністю" накопичилися принципові розбіжності.

"Європейська Солідарність" завжди була здоровою, цілісною силою. Вони прагнули сильної армії, і я теж. Вони намагалися зупинити війну, коли домовлялися в Мінську, і я підтримував. Бо головне завдання політика — це, щоб люди жили, а не вмирали. Але наше розлучення назріло. І ми всі це знаємо", — заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, в Україні нині фактично немає відкритої дискусії щодо можливих шляхів припинення війни, оскільки ця тема, на його думку, стала табуйованою. Він вважає, що за наявності політичної волі та продуманого підходу переговорний процес може дати результат.

Окремо депутат наголосив на економічних наслідках війни та блокади українських портів Росією. Він закликав українську владу активніше працювати з Туреччиною, арабськими країнами та Індією, щоб домогтися відновлення торгівлі зерном через Чорне море.

"Наша економіка без моря помирає. Розвести руками і сказати "росіяни не хочуть” — цього замало. Вони і в 22-му році не хотіли. Але ж домовились і відкрили тоді море! Тож давайте вимагати від влади більшого", — сказав народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що Олексій Гончаренко нещодавно отримав чимало критики щодо його висловлювань про переговори з РФ. Тепер його ім'я внесли до бази "Миротворець".

Раніше депутат Олексій Гончаренко публікував у Telegram-каналі серію дописів. Зокрема, там йшлось про те, що з РФ треба домовлятись. Він заявив, що домовитись одразу про мир неможливо, але потрібно домовлятись з росіянами поступово.

Після цього у фракції "Європейська солідарність" заявили, що припиняють спільний політичний шлях із депутатом.