"Наш развод назрел": Гончаренко отреагировал на исключение из фракции ЕС

Фото: Алексей Гончаренко /телеграмм

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал свое исключение из парламентской фракции "Европейская солидарность". По его словам, причиной стали фундаментальные разногласия по подходам к завершению российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в телеграммах, передает RegioNews .

5 октября в "Европейской Солидарности" заявили, что больше не могут продолжать общий политический путь с Гончаренко из-за его публичных заявлений об условиях прекращения войны. В партии назвали причиной решения идеологические разногласия.

Гончаренко заявил, что не намерен "сжигать мосты" с партией и продолжает делить часть ее ценностей. В то же время, по его словам, между ним и "Европейской солидарностью" накопились принципиальные разногласия.

"Европейская Солидарность" всегда была здоровой, цельной силой. Они стремились к сильной армии, и я тоже. Они пытались остановить войну, когда договаривались в Минске и я поддерживал. Потому что главная задача политика — это, чтобы люди жили, а не умирали. Но наш развод назрел. И мы все это знаем", - заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, в Украине сейчас фактически нет открытой дискуссии о возможных путях прекращения войны, поскольку эта тема, по его мнению, стала табуированной. Он считает, что при наличии политической воли и продуманного подхода, переговорный процесс может дать результат.

Отдельно депутат отметил экономические последствия войны и блокады украинских портов Россией. Он призвал украинские власти активнее работать с Турцией, арабскими странами и Индией, чтобы добиться возобновления торговли зерном через Черное море.

"Наша экономика без моря умирает. Развести руками и сказать "россияне не хотят" — этого мало. Они и в 22-м году не хотели. Но ведь договорились и открыли тогда море! Так что давайте требовать от власти большего", — сказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что Алексей Гончаренко недавно получил немало критики по поводу его высказываний о переговорах с РФ. Теперь его имя внесли в базу "Миротворец".

Ранее депутат Алексей Гончаренко публиковал в Telegram-канале серию сообщений. В частности, речь шла о том, что с РФ нужно договариваться. Он заявил, что договориться сразу о мире невозможно, но нужно договариваться с россиянами постепенно.

После этого во фракции "Европейская солидарность" заявили , что прекращают общий политический путь с депутатом.