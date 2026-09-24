Фото: ОВА

Уночі 24 вересня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Під ударом опинилися Одеса та Білгород-Дністровський район

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Через влучання в раніше атакований торговельний центр сталася масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували.

За іншою адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний будинок. Постраждали дві людини.

Крім того, в Одесі пошкоджена 10-поверхова нежитлова будівля, де також виникла пожежа, та покрівля 7-поверхової міської лікарні. Вибиті вікна у гімназії та чотирьох будинках, пошкоджені три автомобілі.

У Білгород-Дністровському районі внаслідок атаки вибиті вікна у трьох приватних будинках.

Ліквідацію наслідків та роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Наразі всі відповідні служби працюють на місцях, а правоохоронці документують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну балістикою, "Цирконами" та безпілотниками.