РФ запустила на Україну балістику, "Циркони" та безпілотники: скільки вдалось збили
У ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакував:
- протикорабельними ракетами "Циркон";
- балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23;
- 282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".
Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 227 цілей:
- 4 протикорабельні ракети "Циркон”;
- 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.