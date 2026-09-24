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24 вересня 2026, 08:58

РФ запустила на Україну балістику, "Циркони" та безпілотники: скільки вдалось збили

24 вересня 2026, 08:58
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував:

  • протикорабельними ракетами "Циркон";
  • балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23;
  • 282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 227 цілей:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон”;
  • 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;
  • 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.

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