Ворог вдарив дронами та артилерією по Нікопольщині: пошкоджений будинок, є поранений
У ніч на 24 вересня російські війська атакували Нікопольський район безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Внаслідок атак пошкоджений багатоквартирний будинок та автомобіль.
Поранень зазнав 39-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.
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