У Дарницькому районі Києва внаслідок ворожого удару згоріли автомобілі
Вранці 24 вересня російські війська завдали чергового удару по столиці. У Дарницькому районі внаслідок ворожого влучання загорілися припарковані автомобілі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежу ліквідували рятувальники. Вогонь повністю знищив три автівки, ще понад 10 машин зазнали пошкоджень.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.
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