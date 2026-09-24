Шестеро загиблих і десятеро поранених: наслідки російських атак на Харківщині
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще десятеро постраждали
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, в селі Стара Гнилиця Малинівської громади загинули п’ятеро людей, ще восьмеро отримали поранення.
Біля села Безруки Дергачівської громади загинув 68-річний чоловік, 52-річна жінка зазнала поранень. У селищі Слатине цієї ж громади постраждав 63-річний чоловік.
Для атак по Харківщині російські війська застосували два БпЛА типу Герань-2, один БпЛА типу Молнія, п’ять FPV-дронів та ще десять безпілотників, тип яких встановлюється.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у Золочеві.
- В Ізюмському районі пошкоджено чотири гаражні бокси у Червоній Поляні та автомобіль у Сухому Яру.
- У Харківському районі пошкоджено електромережі в Елітному та два автомобілі у Слатиному і біля Безруків.
- У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Близнюках.
- У Чугуївському районі пошкоджено ферму в Старій Гнилиці.
Нагадаємо, російські війська 23 вересня завдали ударів по Сумській громаді із застосуванням керованих авіабомб та далекобійної зброї. Внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали 11 людей.